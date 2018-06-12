رسمياً: لوبيتيغي مدرباً لريال مدريد بعد كأس العالم

جولين لوبيتيغي

أعلن ريال مدريد عن تعيين جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا الحالي مديراً فنياً للفريق، على أن يتولى مهامه بعد نهاية كأس العالم 2018.

ويقدم لا روخا تحت إشراف المدير الفني مستويات جيدة بعدما خلف لوبيتيغي المدير الفني السابق فيسنتي ديل بوسكي.

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وسيثير موعد هذا التعيين الكثير من الانتقادات نظراً لقرب بدء مونديال روسيا، وهو أمر قد ينعكس بالسلب على مشاركة المنتخب الإسباني وتركيز لاعبيه.

يذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قرر الرحيل نهاية الموسم الماضي بعد قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.