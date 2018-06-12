مغربي ضمن قائمة أفضل الشبان المشاركين في مونديال روسيا

أمين حارث

نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية قائمة بأفضل اللاعبين الشبان المشاركين مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2018.



وضمت القائمة نجم شالكه ومنتخب المغرب أمين حارث، الذي توج الموسم المنصرم، بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

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وشملت القائمة أيضاً نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، ماركو آسينسيو، والمكسيكي إيرفينغ لوسانو، والبرتغالي غونسالو غيديش، والأرجنتيني كريستيان بافون، إضافة إلى النجم الروسي الصاعد أليكساندر غولوفين.

تجدر الإشارة إلى أن حارث (20 عاماً)، شارك في أول مباراة مع "أسود الأطلس" في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، أمام منتخب الغابون في أكتوبر 2017، واختاره المدرب هيرف رينارد، ضمن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم هذا الشهر.