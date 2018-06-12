قلق ألماني قبل انطلاق المونديال

منتخب ألمانيا

يبدو أن منتخب ألمانيا، بطل العالم، سيخوض مونديال روسيا وهو ليس في أفضل حالاته، فخلال المباريات الودية الأخيرة، تعادل المانشافت في 3 مباريات وخسر مرتين، فيما حقق فوزاً وحيداً على حساب نظيره السعودية بنتيجة 2-1.

لكن المنتخب الألماني أنهى مرحلة التصفيات على أفضل نحو ممكن بفوزه في جميع المباريات التي سجل خلالها 43 هدفاً، فيما تلقت شباكه 4 أهداف في 10 مباريات.

ولم يخسر منتخب المدرب يواكيم لوف أي مباراة منذ نصف نهائي يورو 2016 أمام المضيف فرنسا، لكن المباريات الودية الأخيرة كشفت عن خلل في صفوف بطل مونديال 2014، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوك بدأت تحوم حول منتخب ألمانيا منذ نوفمبر الماضي عندما تعادل مع منتخبي إنجلترا وفرنسا (0-0) و(2-2) على الترتيب، وتواصلت سلسلة النتائج المخيبة مرة أخرى في مارس بعد التعادل مع إسبانيا (1-1) ثم الخسارة أمام البرازيل بهدف.

وفي الوديات الأخيرة قبل المونديال، خسر المانشافت أمام النمسا بهدفين لهدف في أول ظهور للحارس مانويل نوير الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، قبل أن يحقق فوزاً بشق الأنفس 2-1 على السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن النتائج الأخيرة تشير إلى ألمانيا ليست في أفضل حالاتها.

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وأضاف التقرير أنه إضافة إلى سوء النتائج فقد تسببت بعض قرارات لوف الفنية في كثير من الجدل قبل أيام من انطلاق المونديال، بعد استبعاد نجم مانشستر سيتي ليروي ساني من القائمة النهائية وقراره المفاجئ بضم نوير رغم ابتعاده عن الملاعب منذ قرابة عام بسبب الإصابة، وأثارت هذه القرارات حالة من الارتباك في معسكر المنتخب.

في هذا الصدد، قال لوف: "لست قلقاً، أعرف أن علينا أن نتحسن، لكن مع انطلاق المونديال سنكون على قدر الحدث، المنتخبات المنافسة ستدفع أمامنا بعناصر تحمل كفاءات مختلفة وستواجهنا بحماس شديد وروح قتالية، لذلك يجب التحلي بالتركيز الشديد في كل مباراة، يجب أن نكون يقظين منذ البداية وأن نقدم أفضل مستوياتنا".

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن أداء منتخب ألمانيا في الفترة الأخيرة كان دون المستوى المتوقع بالنسبة لحامل اللقب وأحد المرشحين بقوة للقب هذا العام.

ويشارك المانشافت ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

ويخوض المنتخب الألماني سادس بطولة كبيرة تحت قيادة لوف، وسيستهل مشواره في المونديال بلقاء نظيره المكسيكي الأحد المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

ويعتبر لوف أن استمراره منذ 12 عاماً في تدريب المنتخب الألماني يشكل ورقة رابحة أكثر منه تهديداً ينذر بإمكانية الإفراط في الثقة.