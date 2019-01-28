يوفنتوس يخسر بونوتشي أمام أتلتيكو مدريد

ليوناردو بونوتشي

أعلن الجهاز الطبي ليوفنتوس تفاصيل إصابة مدافعه ليوناردو بونوتشي، والتي تعرض لها خلال مواجهة لاتسيو في المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي مساء أمس.

وغادر بونوتشي الملعب في الدقيقة الـ 40 من الشوط الأول نظراً لعدم قدرته على مواصلة اللعب إثر سقوطه بشكل صعب خلال التحام مع خواكين كوريا لاعب وسط لاتسيو في بداية اللقاء.

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وأعلن الجهاز الطبي للنادي الإيطالي تعرض المدافع الإيطالي لالتواء في كاحله الأيمن أثر على أربطة الكاحل، وأنه قد بدأ العلاج بالفعل.

ورغم عدم إعلان البيانكونيري مدة غياب بونوتشي، إلا أن التقارير الصحفية تحدثت عن ابتعاده عن اللعب لشهر على الأقل، مما يعني تأكد غيابه عن مواجهة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 20 فبراير المقبل.

بعض المصادر الصحفية أشارت لإمكانية تراجع يوفنتوس عن بيع مهدي بنعطية للدحيل، أو دخوله سوق الانتقالات لضم مدافع جديد رغم ضم مارتن كاسيريس قبل عدة أيام.