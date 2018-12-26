ملخص مباراة برايتون وآرسنال 1-1 الدوري الإنجليزي

فرحة لاعبي آرسنال بهدف أوباميانغ (يمين) لم تكتمل

سقط آرسنال في فخ التعادل مع مستضيفه برايتون وبهدفٍ لكلٍ منهما في اللقاء القوي الذي جرى ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ الذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي البطولة، وذلك في الدقيقة السابعة.

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لكن رد صاحب الضيافة جاء قبل نهاية الشوط الأول بـ 10 دقائق عن طريق يورغن لوكاديا.

ولم ينجح أي من الطرفين في التسجيل خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله.

ورفع آرسنال رصيده بالتالي إلى 38 نقطة في المركز الرابع، كما رفع برايتون رصيده بدوره إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر.