ملخص مباراة إنتر ونابولي 1-0 الدوري الإيطالي

البديل مارتينيز يحتفل بهدفه

تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بهدف نظيف في الوقت القاتل وعلى ملعب سان سيرو في ختام منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

قدم الطرفان أداءً قوياً مع أفضلية للضيوف، إلا أن الدقيقة 80 شهدت تلقي كاليدو كوليبالي مدافع البارتينوبي وأحد أفضل لاعبي اللقاء الإنذار الأول، وبعد دقيقة واحدة تلقى نجم الدفاع الإنذار الثاني ليغادر اللقاء نتيجة لسلوكه غير الرياضي.

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وأشرك لوتشينانو سباليتي مدرب النيراتزوري المهاجم لاوتارو مارتينيز بدلاً من جواو ماريو، ليسجل الأرجنتيني هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

تبع ذلك بـ 3 دقائق طرد لورينزو إنسيني نجم الفريق الضيف.

بهذا الانتصار، استمر إنتر ميلان في المركز الثالث ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما بقي نابولي ثانياً برصيد 41 نقطة، بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.