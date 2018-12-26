تورام يقدم النصيحة لديمبيلي

عثمان ديمبيلي

قال ليليان تورام أنه سمع لأول مرة عن ليونيل ميسي من زملائه في يوفنتوس، حين كان يلعب للفريق الإيطالي عام 2005.

ولعب النجم الفرنسي ليوفي قبل أن يزامل ميسي في البارسا خلال الفترة من 2006 حتى 2008، وتعد مباراة كأس غامبر بين البارسا ويوفي نقطة تحول مهمة في مسيرة النجم الأرجنتيني، إذ كان على أعتاب الرحيل عن ملعب كامب ناو لكن أداءه الممتاز خلال المباراة أقنع المسؤولين بالحفاظ عليه.

وتحدث تورام عن ذكريات 2005 قائلاً: "المرة الأولى التي سمعت بها عن ميسي كانت حين كنت في يوفنتوس. الفريق ذهب للمشاركة في بطولة كأس غامبر، فيما أنا لم أذهب.

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"أذكر أننا عدنا من التوقف الدولي، وحين عاد اللاعبون، كانوا جميعهم يتحدثون عن شاب عمره 17 عاماً اسمه ميسي، لم يستطع أحد إيقافه. حين انضممت للبارسا بعد تلك القصة بسنوات، كان واضحاً أن مستوى جودته عالٍ، كان الأفضل".

ووجه بطل العالم مع فرنسا عام 1998 نصيحة لجناح البارسا الحالي عثمان ديمبيلي، قال فيها: "النقطة الأهم في قصة ديمبيلي أنه لاعب عظيم، أنصحه بالتعلم من اللاعبين ذوي الخبرة، كنت شاباً أيضاً وحين تنضم لفريق عليك أن تراقب اللاعبين الأكبر. ليس علينا خلق دراما حول الأمر، لو تحدثت عن اللاعبين الذين عاصرتهم خلال مسيرتي ولم يقوموا بكل شيء بالشكل الصحيح لما انتهيت لشهر".