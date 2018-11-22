روبرتو كارلوس يدعو نيمار للانتقال إلى ريال مدريد

نيمار

طالب أسطورة ريال مدريد السابق روبرتو كارلوس مواطنه النجم البرازيلي نيمار بالانتقال من باريس سان جيرمان إلى بطل أوروبا الصيف القادم.

وتغزل الظهير الأيسر المعتزل كثيراً بنيمار، وأبدى اعجابه بقدراته وحثه على الانتقال لريال مدريد رغم كافة الأنباء التي تؤكد بأنه في طريقه للعودة الى ناديه السابق برشلونة.

ونقل موقع "يوروسبورت" عن كارلوس قوله: "نيمار لاعب كرة قدم يتمتع بإمكانيات رائعة، أعتقد أنه سيكون الأفضل في العالم خلال وقت قريب، فريال مدريد ليس بحاجة للاعب مثله فحسب بل جميع الأندية العالمية الكبرى تحتاج إلى لاعب يصنع الفارق بإمكانياته".

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كما تحدث كارلوس عن تعاقد الملكي مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو الذي قد يبدأ مسيرته مع الملكي في يناير المقبل حيث قال: "نأمل أن يحافظ الثنائي على قدراتهما حتى يصبحا بطلين عظمين في هذا النادي الكبير".

وتألق نيمار رفقة البارسا الذي بقي بين جدرانه أربعة مواسم كاملة حقق خلالها العديد من الألقاب الهامة وأبرزها كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وفي صيف عام 2017، فاجأ نيمار الجميع بالرحيل عن برشلونة والانتقال لباريس سان جيرمان عن طريق فسخ عقده مقابل 222 مليون يورو.