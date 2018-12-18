رونالدو: أريد الفوز مع يوفنتوس حتى على حساب ريال مدريد

أكد النجم كريستيانو رونالدو أنه سيسعى بكل جهده من أجل هزيمة فريقه السابق ريال مدريد في حال لقائه مع يوفنتوس الذي انضم إليه الصيف الماضي في صفقة ضخمة.

وأوقعت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوفي في مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما سيلاقي ريال مدريد غريمه أياكس أمستردام ضمن الدور ذاته.

ومن الممكن أن يلتقي الملكي بفريق السيدة العجوز في الأدوار المقبلة من البطولة.

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ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تصريحات للهداف البرتغالي قال فيها أنه سيقدم أفضل أداء ممكن مع يوفنتوس، في حال واجه فريقه السابق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال رونالدو: "الماضي هو الماضي، والآن أريد الفوز ليوفنتوس. سأدافع عن ألوان النادي، ولا يهمني غير ذلك، سأقدم أفضل ما لدي أمام ريال مدريد".

وتألق صاحب الـ 33 عاماً منذ انضمامه ليوفي، وسجل معه 11 هدفاً خلال 16 مباراة في الدوري الإيطالي، ليساهم في اعتلاء الفريق صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن نابولي.