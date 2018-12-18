ملخص مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي 1-1 (1-3) كأس الرابطة الإنجليزية

دي بروينه وسيرجيو أغويرو

تغلب مانشستر سيتي على مستضيفه ليستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) بعد نهاية الوقت الأصلي بينهما بالتعادل بهدفٍ لمثله، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي (كأس كاراباو) ليبلغ المربع الذهبي.

تقدم كيفين دي بروينه بهدف للسيتيزنز في الدقيقة 14 بعد عودته من الإصابة الثانية هذا الموسم، بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس أوتاميندي.

وجاء التعادل في الدقيقة 73 بتوقيع مارك آلبرايتون بتسديدة من لمسة واحدة.

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استمر التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي لينتقل الطرفان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل هاري ماغواير الركلة الأولى لصالح ليستر، ورد إيلكاي غوندوغان بتسجيل ركلته، لكن الإهدار بدأ بإضاعة كريستيان فوكس لركلته، قبل أن يرد عليه رحيم ستيرلينغ بتكرار الأمر ذاته.

وأهدر جيمس ماديسون الركلة الثانية من أصل 3 التي تصدى لها الحارس موريتش، ثم سجل غابرييل جيزوس ركلته، وأضاع كاغلار سويونكو مجدداً للثعالب، فيما سجل ألويكساندر زينشنكو الركلة الحاسمة لمانشستر سيتي ليبلغ المربع الذهبي.

في سياق متصل، تغلب بيرتون آلبيون على مستضيفه ميدلزبره بهدف نظيف سجله جايك هيسكيث في الدقيقة 48، ليلحق بمانشستر سيتي في نصف النهائي، بانتظار الفائزين من مواجهتي آرسنال وتوتنهام من جانب، وتشيلسي وبورنموث من الجانب الآخر.