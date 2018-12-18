سولاري: شائعات عودة مورينيو لريال مدريد لا تهمني
سانتياغو سولاري
أكد سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد على أنه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة جوزيه مورينيو للملكي رغم احترامه له.
وأقيل مورينيو اليوم الثلاثاء من تدريب مانشستر يونايتد، مما دفع وسائل الإعلام للتحدث حول إمكانية عودته لريال مدريد الذي سبق له تدريبه والتتويج معه بلقب الدوري الإسباني عام 2012.
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وقال سولاري عن هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه أمام كاشيما آنتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "أكن لمورينيو ولجميع زملائي المدربين كل الاحترام، الحديث عن إمكانية عودته لريال مدريد لا تؤثر على عملي، والشائعات أمر طبيعي في ريال مدريد".
وعن مواجهة كاشيما في نصف نهائي مونديال الأندية، قال المدير الفني الأرجنتيني: "جميعنا متحمسون لخوض هذه المباراة، لا يوجد خصم سهل، فهم أبطال قارة آسيا، وعلى الجميع تقديم أفضل ما لديهم في المباراة".
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