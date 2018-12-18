زيدان وبوكيتينو على رأس المرشحين لخلافة مورينيو

زين الدين زيدان

بدأ مانشستر يونايتد، البحث عن مدير فني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد إقالة جوزيه مورينيو من منصبه.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية في يونايتد نظراً لتفرغه حالياً، بعد رحيله عن النادي الأبيض في الصيف.

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وأضافت أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير مرشحٌ أيضاً، موضحة أنه يعد رغبة قديمة لمانشستر يونايتد، خاصة وأنه يناسب النادي، وقادر على بدء مشروع طويل المدى، لكن تجديد عقده مع سبيرز يعد العقبة الوحيدة، إذ سيكون التعاقد معه مكلفاً للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن أنتونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق ضمن المرشحين أيضاً، إلى جانب ماسيميليانو آليغري (يوفنتوس)، وريان غيغز مدرب منتخب ويلز الحالي، وليوناردو جارديم، مدرب موناكو السابق.