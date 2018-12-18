سبورت: برشلونة يرفض التعاقد مع بيبي

بيبي

ما يزال برشلونة بحاجة لاتخاذ قرار نهائي حيال التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ مطلع يناير المقبل.

يأتي هذا بعد إصابة سامويل أومتيتي، والإصابة الأخيرة لتوماس فيرمايلين خلال مواجهة ليفانتي الأخيرة والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 4-0.

ويغيب فيرمايلين لشهر بموجب هذه الإصابة، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على قرار إدارة النادي الكتالوني التي تبحث الكثير من الاختيارات، أبرزها أندريس كريستنسن مدافع تشيلسي.

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وآخر الأسماء المطروحة مؤخراً كان بيبي (35 عاماً) مدافع ريال مدريد السابق، والذي فسخ عقده للتو مع بيشكتاش.

لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن بيبي بات خياراً مستبعداً، كونه لعب في صفوف الغريم لـ 10 مواسم، كما كان أبرز الوجوه المعادية للبارسا في تلك الفترة.

يضاف إلى ذلك تقدم المدافع البرتغالي في العمر، وارتباط اسمه بواحدة من أسوأ الوقائع في تاريخ الدوري الإسباني، حين ركل كاسكيرو لاعب خيتافي مرتين عقب حصوله على ركلة جزاء عام 2009، ليتم إيقافه بعدها 10 مباريات.