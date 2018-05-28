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رونالدو: اتمنى أن نحتفل بدوري الأبطال العام القادم

رونالدو: اتمنى أن نحتفل بدوري الأبطال العام القادم
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