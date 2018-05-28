رونالدو: اتمنى أن نحتفل بدوري الأبطال العام القادم

كريستيانو رونالدو

احتفل نجوم ريال مدريد بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة عشر في تاريخهم في ساحة سيبليس الشهيرة بعد الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.

وبات ريال مدريد أول فريق يتوج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات بمسماها الجديد.

وطافت حافلة ريال مدريد، شوارع العاصمة الإسبانية، وبدأت الاحتفالات في ساحة سيبليس وسط حشد ضخم من جماهير الفريق.

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ةكان من بين الذين تخلصوا من ضغط النهائي، النجم كريستيانو رونالدو، الذي غنى نشيد ريال مدريد "هلا مدريد".

وأمسك الدولي البرتغالي بميكروفون، وقال: "شكراً لكم جميعاً، أتمنى أن نحتفل هنا العام القادم أيضاً".

ولم يحسم رونالدو بعد إن كان سيستمر في ريال مدريد أم يرحل، لكن زميليه مارسيلو وكايلور نافاس أكدا أنه لن يغادر.