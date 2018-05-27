فقير ينفي اقترابه من الانضمام لليفربول

نبيل فقير

نفى نبيل فقير نجم ليون اقترابه من الانضمام لليفربول مشيراً إلى أنه يحتاج بعض الوقت لاتخاذ قرار نهائي.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بقوة بالانتقال للنادي الإنجليزي إلى جانب جاريه آرسنال وتشيلسي، رغم أن رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس ما زال يمتلك بعض الأمل في استمرار اللاعب.

وقال فقير في تصريحات صحفية: "لست قريباً من ليفربول، هنالك العديد من المناقشات مع أندية مختلفة، لكني سآخذ وقتي من أجل التفكير".

تشير التقارير أن ليون لن يتخلى عن نجمه بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وأن ليفربول لن يمانع في دفع هذا المبلغ.

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وجاء تصريحات فقير لتأكيد ما قاله رئيسه الذي أكد من قبل أن الأمور لم تحسم بعد: "حتى الآن لم نتحدث مع فقير، لقد قدم موسماً رائعاً ولم يتخذ قراره بعد".

وظهر فقير بشكلٍ مميز مع ليون مما دفع كبار إنجلترا لمحاولة الحصول على خدماته قبل أن ينضم أيضاً لمعسكر منتخب فرنسا في كأس العالم.



يذكر أن صاحب الـ 24 عاماً شارك في 40 مباراة الموسم الماضي، وسجل خلالها 23 هدفاً، كما مرر ثماني تمريرات حاسمة.