مورينيو: زيدان الأنسب لتدريب ريال مدريد

صورة أرشيفية لمورينيو وزيدان

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، سعادته بعودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد 9 أشهر من رحيله.

وأعلن ريال مدريد الاثنين الماضي تعيين زيدان مدرباً لفريقه بعد إقالة سانتياغو سولاري.

وقال مورينيو في تصريحات لبرنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني: "أعتقد أن زيدان مدرب مثالي لريال مدريد نظراً للأمور العظيمة التي قدّمها في السنوات الأخيرة. مناسب لي وله وللفريق.

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"إنها فرصة جيدة لزيدان ليثبت إمكانياته والتعامل مع مشروع جديد، أعتقد أنه عظيم والأمور تسير على أفضل ما يرام".

ونفى مورينيو شعوره بالإحباط لعدم العودة لريال مدريد مشيراً إلى أنه لم يتحدث أبداً حول هذا الأمر.

واختتم: "لم أتحدث لأي شخص بشأن تدريب ريال مدريد ولا أدري من قال هذا الأمر، عودة زيدان أمر عظيم للجميع بما فيهم أنا".

وأكدت تقارير أن البرتغالي كان خياراً محتملاً للعودة إلى ريال مدريد قبل أن يفضل الرئيس فلورنتينو بيريز إرجاع زيدان.