رونالدو يتفوق على مانشستر يونايتد وآرسنال وميلان في 2018

كريستيانو رونالدو

سجل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد 22 هدفاً في الدوري الإسباني حتى الآن، بعد الأهداف الأربعة التي سجلها في شباك جيرونا.

وفاز ريال على ضيفه جيرونا، بنتيجة 6-3، سجل البرتغالي أربعة أهداف منها، فيما أضاف لوكاس فاسكيز وغاريث بايل الهدفين الآخرين.

ونجح رونالدو في زيارة الشباك منذ بداية عام 2018 18 مرة، متفوقاً على العديد من الأندية مثل آرسنال وميلان اللذين سجلا 17 هدفاً فقط لكلٍ منهما.

مدرب واتفورد: محمد صلاح أصبح غير قابل للإيقاف مثل ميسي

ميسي: أحلم برفع كأس العالم وروسيا فرصتي الأخيرة

أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا 6-3 الدوري الإسباني

ملخص مباراة نابولي وجنوى 1-0 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد 2-1 الدوري الإسباني

كما تفوق "صاروخ ماديرا" على مانشستر يونايتد الذي سجل 15 هدفاً، وبوروسيا دورتموند (14)، وتشيلسي (12).

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر.