أهداف مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد 2-1 الدوري الإسباني

لاعبو فياريال (يمين) يحتفلون بهدف أونال الأول وسط خيبة أمل لاعبي أتلتيكو

أسقط فياريال ضيفه أتلتيكو مدريد بعدما هزمه بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب مادريغال لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

تقدم الروخيبلانكوس عن طريق أنتوان غريزمان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ولكن إينيس أونال أدرك التعادل لفريق الغواصة الصفراء قبل نهاية الزمن الأصلي للمواجهة بـ 8 دقائق، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة (90+1).

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وأكمل الفريق المدريدي الثواني المتبقية من المباراة بـ 10 لاعبين جراء طرد فيتولو (90+3).

وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس على حساب إشبيلية الذي تراجع بدوره إلى المركز السادس بفارق نقطتين.

أما أتلتيكو مدريد، فتجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الثاني ليصل الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 11 نقطة.