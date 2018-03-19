مدرب واتفورد: محمد صلاح أصبح غير قابل للإيقاف مثل ميسي

محمد صلاح

أكد خافي جارسيا مدرب واتفورد أن النجم محمد صلاح جناح ليفربول أصبح غير قابل للإيقاف بعد مستواه الذي قدمه أمام فريقه في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها غارسيا وأكد خلالها أن الدولي المصري أصبح قريباً للغاية من نظيره ليونيل ميسي، حيث قال: "هناك أوقات عديدة لا يهم فيها الخطة التي وضعتها، ولا يهم كم حاولت أن تقدم أفضل ما لديك، لأن لاعباً مثل محمد صلاح يستطيع تغيير كل شيء في لحظة واحدة.

"صلاح وميسي رائعان، كلاهما مذهل ولا يمكن إيقافه، وفي الوقت الحالي يمر صلاح بفترة طيبة للغاية، أعتقد أنه واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا حالياً.

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"من الصعب للغاية اللعب أمام فريق يملك صلاح أو ميسي، فكلاهما يستطيع التسجيل في أي وقت، فهما يملكان الجودة اللازمة لذلك، يمكنك أن تفعل أفضل ما لديك لتدافع بشكل صحيح لكنهما سيسجلان في أي لحظة.

"يمكنك بالطبع أن تحاول إيقافهما، فعلت ذلك مع ميسي وأنا في ملقة، لكن في النهاية لاعبون مثله يحددون نتيجة المباراة، من الصعب للغاية إيقافهما، بعض الأحيان لا يمكنك فعل أي شيء".

يذكر أن محمد صلاح كان قد سجل أربعة أهداف وصنع هداف في فوز ليفربول بخمسة أهداف نظيفة بالجولة الـ 31 على نظيره واتفورد.