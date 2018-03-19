ميسي: أحلم برفع كأس العالم وروسيا فرصتي الأخيرة

ليونيل ميسي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أمله في الفوز بلقب كأس العالم والذي سيقام في روسيا صيف العام الجاري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها النجم الأرجنتيني لبرنامج "لا كورنيسا"، وشدد خلالها على أن كأس العالم المقبل في روسيا سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لجيله للتتويج باللقب.

وقال ميسي: "بكيت مرات عديدة بسبب مباريات كالتي خسرناها في النهائي، لأن عدم القدرة على تحقيق حلم دولة بأسرها يعني الكثير بالنسبة لنا".

"في النهائيات الثلاثة التي خسرناها تلقينا ضربات قوية للغاية وبدا أن الوصول للمباراة النهائية لا قيمة له، للأسف كل شيء يعتمد على نتيجة المباريات".

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وأضاف النجم الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات: "نشعر أن كأس العالم في روسيا هو فرصتنا الأخيرة، عدم الحصول على اللقب هناك سيعني أننا لن نتمكن من الحصول على فرصة آخرى، أتصور أن أكون في المباراة وأن أفوز باللقب وأرفعه، راودني هذا الحلم دائماً، ويزداد شعوري به مع اقتراب كأس العالم كل مرة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أريد أن أخبر الأرجنتينيين أني أتمنى أن نقدم أداءً جيداً في كأس العالم، وأن نعيش لحظات مشابهة لتلك التي عشناها في 2014، لكن مع رفع اللقب هذه المرة، فهو حلم للجميع".

يذكر أن ميسي قائد منتخب الأرجنتين خسر ثلاثة ألقاب قارية رفقة منتخب بلاده في 2014 و2015 و2016 أمام ألمانيا وتشيلي في المباريات النهائية.