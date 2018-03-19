ملخص مباراة نابولي وجنوى 1-0 الدوري الإيطالي

آلبيول يقود نابولي فوز ضروري

نجح نابولي في تقليص الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى نقطتين بعد فوزه على ضيفه جنوى بهدفٍ نظيفٍ في المباراة التي جرت على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف الوحيد برأسية متقنة لراؤول آلبيول في الدقيقة 72.

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وبهذا الانتصار المهم، رفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن يوفي المتصدر.

في حين بقي رصيد جنوى ثابتاً عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.