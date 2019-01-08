رونالدو يساعد يوفنتوس للحفاظ على آليغري

وأضافت أن قرار الرحيل عن يوفنتوس جاء من أجل بحث آليغري عن حافز جديد مع فريق آخر.

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لكنها نوهت إلى أن تأثير وصول كريستيانو رونالدو والتغييرات التي طرأت على إدارة النادي غيرت من تفكير آليغري حيال الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل المدير الفني سيتحدد بشكل نهائي في شهر مارس المقبل، موضحة أنه سيجري محادثات في ذلك الوقت مع أندريا آنييلي، رئيس النادي إلى جانب المديرين بافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي.