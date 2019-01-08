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رونالدو يساعد يوفنتوس للحفاظ على آليغري

رونالدو يساعد يوفنتوس للحفاظ على آليغري
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نشر 08 كانون الثاني/يناير 2019 - 18:29 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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رونالدو وآليغري
رونالدو وآليغري

اقترب ماسيميليانو آليغري، المدير الفني ليوفنتوس، من تحديد مصيره بالبقاء أو الرحيل لخوض تحديات جديدة.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن بعض الشائعات أشارت إلى رحيل المدرب عن القيادة الفنية ليوفي نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن عقده من المقرر أن ينتهي في عام 2020.

وأضافت أن قرار الرحيل عن يوفنتوس جاء من أجل بحث آليغري عن حافز جديد مع فريق آخر.

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لكنها نوهت إلى أن تأثير وصول كريستيانو رونالدو والتغييرات التي طرأت على إدارة النادي غيرت من تفكير آليغري حيال الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل المدير الفني سيتحدد بشكل نهائي في شهر مارس المقبل، موضحة أنه سيجري محادثات في ذلك الوقت مع أندريا آنييلي، رئيس النادي إلى جانب المديرين بافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي.

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