رونالدو يشيد بذكاء زيدان وحنكته

صورة أرشيفية للثنائي

يرى النجم كريستيانو رونالدو أن المدرب زين الدين زيدان يمتلك ذكاءً وحنكة إدارية كبيرين ساهما بشكل رئيسي في نجاحه.

وكان البرتغالي قد قضى عامين ونصف من أصل 9 أعوام تحت إشراف "زيزو" في ريال مدريد.

وقال رونالدو خلال فيلم وثائقي أن أسطورة كرة القدم الفرنسية يمتلك الكثير من الدهاء الإداري، ليس سهلاً التعامل مع الفريق بذكاء، هناك فارق بين التعامل الجاف والتعامل كما يفعل زيدان.

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"إنه قادر على إشراك جميع عناصر المجموعة دون أن يشعر أي منهم بالتهميش، وهو الذي يجعل الجميع داخل الفريق يحبونه".

كما أشاد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بمدربه الفرنسي، مؤكداً أنه استطاع استنساخ موهبته كلاعب وبات مدرباً كبيراً.

يذكر أن رونالدو فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، 3 منها تحت إشراف زيدان.