المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل جوائز غلوب سوكر

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل جوائز غلوب سوكر
2.5 5

نشر 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 18:01 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يستعد كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز غلوب سوكر العالمية، في نسختها العاشرة، الذي سيقام الخميس المقبل في الإمارات.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن الهداف البرتغالي وصل صباح اليوم إلى دبي، مؤكدة أنه يستهدف الفوز بالجائزة لخامس مرة في مسيرته.

ويتنافس رونالدو مع الثنائي الفرنسي أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، على جائزة أفضل لاعب لعام 2018.

وسبق لرونالدو الظفر بالجائزة 4 مرات أعوام 2011 و2014 و2016 و2017.

مصير مدربي برشلونة بين يدي ميسي منذ حقبة رايكارد
الفرق الـ 10 الأكثر انتصاراً في الدوريات الخمس الكبرى لعام 2018
صلاح كاد يتسبب ببكاء كلوب
بايرن ميونيخ يطالب تشيلسي بـ 30 مليون جنيه للتخلي عن هوميلز
أهداف مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي 1-3 الدوري الإنجليزي

ولم يسبق لأي لاعب باستثناء "صاروخ ماديرا"، الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.

يذكر أن الحفل سيشهد توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل مدرب، التي يتنافس عليها ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ودييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو آليغري.

وفي فئة أفضل فريق يتنافس على الجائزة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وليفربول، كما يتنافس جورجي مينديش وستيفانو كاستانيا وجوناثان برانيت على جائزة أفضل وكيل للاعبين.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright © Palestine News Network, 2003 - 2018

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 