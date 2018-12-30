رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل جوائز غلوب سوكر

كريستيانو رونالدو

يستعد كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز غلوب سوكر العالمية، في نسختها العاشرة، الذي سيقام الخميس المقبل في الإمارات.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن الهداف البرتغالي وصل صباح اليوم إلى دبي، مؤكدة أنه يستهدف الفوز بالجائزة لخامس مرة في مسيرته.

ويتنافس رونالدو مع الثنائي الفرنسي أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، على جائزة أفضل لاعب لعام 2018.