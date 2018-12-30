رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل جوائز غلوب سوكر

وسبق لرونالدو الظفر بالجائزة 4 مرات أعوام 2011 و2014 و2016 و2017.
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ولم يسبق لأي لاعب باستثناء "صاروخ ماديرا"، الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.
يذكر أن الحفل سيشهد توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل مدرب، التي يتنافس عليها ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ودييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو آليغري.
وفي فئة أفضل فريق يتنافس على الجائزة أتلتيكو مدريد وريال مدريد وليفربول، كما يتنافس جورجي مينديش وستيفانو كاستانيا وجوناثان برانيت على جائزة أفضل وكيل للاعبين.