غالياني: عودة إبراهيموفيتش لميلان ستضيف الكثير للدوري الإيطالي

زلاتان إبراهيموفيتش

يرى أدريانو غالياني مدير ميلان أن عودة زلاتان إبراهيموفيتش لإيطاليا ستضيف الكثير للدوري المحلي.

وارتبط اسم "إبرا" في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف لوس أنجيليس غالاكسي، والعودة مرة أخرى لفريقه السابق.

ويرى غالياني الذي تعاقد مع إبراهيموفيتش في السابق أثناء تواجده في ميلان فوائداً كثيرة لعودة المهاجم القناص إلى الروسونيري.

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وقال الإداري المخضرم في تصريحات صحفية: "أعتقد أن كل لاعب بطل يرفع من مستوى أي دوري يلعب فيه.

"كريستيانو رونالدو رفع من أسهم الدوري الإيطالي وإبرا قادر على فعل ذلك أيضاً.

"كل نجم يستطيع زيادة قيمة هذه البطولة، لكني لن أتحدث عن ميلان لأني وعدت نفسي بذلك".

يذكر أن إبرا رحل عن ميلان عام 2012 متجهاً إلى باريس سان جيرمان، بعد قيادته الفريق للفوز بالدوري وكأس السوبر المحليين.