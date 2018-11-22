صلاح يتطلع لتحقيق الألقاب مع ليفربول

محمد صلاح

كشف محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، عن طموحاته التي يريد تحقيقها مع الفريق.

وانضم الدولي المصري لليفربول الموسم الماضي، وحصل معه على الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح صلاح في تحقيق المزيد من الألقاب الفردية والجماعية مع وصيف بطل أوروبا، حيثقال في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية: "عندما أنظر لما حققته مع ليفربول حتى الآن اشعر بالفخر الشديد".

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وأضاف صاحب الـ 25 عاماً: "فور وصولي هنا كان لدي حلم وأشياء أريد فعلها، اقتربنا من الفوز بدوري أبطال أوروبا لكننا خسرنا في النهائي.

"كيف أقوم بتحفيز نفسي؟ يأتي الفريق أولاً، علينا الفوز بالبطولات قبل كل شيء".

وتحدث صلاح عن أرقامه الفردية، فقال: "سعيد بكسر بعض الأرقام وأريد تسجيل المزيد حتى أصل إلى 100 هدف مع ليفربول".

يذكر أن صلاح سجل 8 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة خاضها مع الريدز هذا الموسم.