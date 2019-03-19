هازارد يتمسك بحلم الانتقال لريال مدريد

إيدين هازارد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن إيدين هازارد، نجم تشيلسي لن يتخلى عن حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد وأنه يجري مفاوضات في الوقت الراهن مع إدارة ناديه تمهيداً لإتمام صفقة انضمامه إلى النادي الإسباني الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أن البلجيكي صرح في أكثر من مناسبة طوال السنوات الأخيرة برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد وأن هذا الأمر يعد حلمه الأكبر منذ طفولته.

وأوضحت الصحيفة أن المقربين من نجم الوسط اعترفوا بأن عودة المدرب زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني لريال أسعدت هازارد كثيراً، كون "زيزو" كان أول من رشحه للعب في النادي الملكي عام 2010.

مودريتش يصل إلى 200 انتصار مع ريال مدريد

فرانس فوتبول تحسم صراع أفضل مدرب على مدار التاريخ

فاران يسعى لترك ريال مدريد

مدير برشلونة يرفض التحدث عن غريزمان

خاميس: لست متعجلاً للعودة إلى ريال مدريد

ورغم ذلك، أكدت هذه المصادر أن عودة زيدان إلى ريال مدريد ليست هي الدافع الوحيد وراء رغبة هازارد المؤكدة في الانضمام إلى ناديه المفضل، حيث أنه اتخذ قراره بالانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية سواء تحت قيادة زيدان أو غيره من المدربين.

وألمحت الصحيفة إلى أن نجاح صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى الملكي لا يعتمد على قرار الدولي البلجيكي وحسب، بل إن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذي سيبرمه الناديان الإنجليزي والإسباني.

وترى “آس” أن العقوبة المفروضة على تشيلسي والتي تقضي بحرمانه من إبرام تعاقدات جديدة حتى عام 2020 لن تؤثر على قراره ببيع هازارد إلى ريال مدريد، كما قدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.