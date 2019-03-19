هاني رمزي يدافع عن محمد صلاح
محمد صلاح
أكد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر أن محمد صلاح يقدم أداءً رائعاً مع فريقه ليفربول، رغم عدم تسجيله أي هدف خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.
ووجه رمزي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر ون" أمس الاثنين، رسالة مباشرة إلى صلاح بضرورة فصل نفسه عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الرد أو التأثر بما يكتب أو يقال، رغم أن الردود ليست سلبية إلا أن البعض يفسرها بطريقة خاطئة.
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وقال مدرب مصر: "صلاح لاعب كبير ومعرض للابتعاد عن التهديف لفترة، لذلك يجب عليه ألا يركز في هذا الأمر كثيراً أو يفكر فيه على طول الخط، لأن الأهداف ستأتي مع الوقت طالما أن مستواه مميز داخل الملعب".
يذكر أن صلاح لم يسجل أي هدف في آخر 7 مباريات رسمية مع ليفربول في جميع البطولات، رغم أنه هداف الفريق الأول في الدوري برصيد 17 هدف رفقة زميله ساديو مانيه.
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