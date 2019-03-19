مودريتش يصل إلى 200 انتصار مع ريال مدريد
لوكا مودريتش
احتفى حساب ريال مدريد على موقع تويتر بتحقيق صانع ألعابه لوكا مودريتش انتصاره رقم 200 مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2012.
ونشر الحساب مقطع فيديو من مباريات فاز فيها الدولي الكرواتي وأهداف سجلها.
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يذكر أن مودريتش فاز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، إلا أن مستواه تراجع بصورة ملحوظة منذ بداية الموسم الجاري مما أثر على نتائج ريال مدريد الذي لم يعد ينافس على أي بطولة.
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