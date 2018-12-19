ريال مدريد يبدأ رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم للأندية أمام كاشيما

فريق ريال مدريد

ينطلق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في رحلة الدفاع عن لقبه والانفراد بالرقم القياسي من خلال التتويج للمرة الرابعة والثالثة تواليا عندما يواجه كاشيما Nنتلرز الياباني بطل آسيا الأربعاء بأبو ظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حتى 22 ديسمبر.

وستكون المباراة إعادة للنهائي الذي جمع الفريقين في نسخة 2016 في اليابان، الذي انتهى لصالح ريال مدريد بعد التمديد 4-2 (الوقت الأصلي 2-2)، بعدما حوّل النادي الملكي تأخره 1-2 إلى فوز بفضل ثلاثية نجمه السابق كريستيانو رونالدو الذي غادر الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

ويطمح ريال مدريد إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة، وأهمها التتويج للمرة الرابعة بعد أعوام 2014 و2016 و2017 وتخطي منافسه التقليدي برشلونة في عدد الألقاب (يملك كلّ من الفريقين ثلاثة ألقاب حالياً)، وأن يصبح أول فريق يحرز ثلاثة ألقاب توالياً، بعد إنجازه في النسخة الماضية عندما بات أول من يدافع عن لقبه بنجاح.

وستكون البطولة فرصة لسانتياغو سولاري لإهداء ريال مدريد أول الألقاب تحت قيادته بعدما استلم مهامه مدرباً له في أكتوبر بديلاً ليولين لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال سولاري في تصريحات لدى وصول ريال مدريد إلى أبو ظبي: “من الرائع التواجد (في كأس العالم للأندية) مرة أخرى، فهذا يعني أن ريال مدريد من جديد كان بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة المفضلة لدينا”.

وأبدى سولاري سعادته بالمشاركة في البطولة، والسعي: “للحفاظ على اللقب الذي توج به هؤلاء اللاعبون الكبار العام الماضي”، مؤكداً أنه “كان من المهم القدوم إلى البطولة بالانتصار في آخر مباراة (بالدوري الإسباني)”.

وكان ريال مدريد قد فاز على رايو فايكانو 1-0 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني الذي يحتل فيه المركز الرابع في الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

من جهته، قال لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم هذا العام: “هذا تحدٍ مهم بالنسبة لنا، نحن مستعدون لما ينتظرنا ونريد أن ننهي هذا العام الذي كان مثالياً، بأفضل طريقة ممكنة، هذا الفريق أثبت مرات عديدة أنه يملك الجودة والهوية على الرغم من الأوقات الصعبة والمشاكل التي واجهناها، فنحن دائماً نعرف كيف نتغلب عليها”.

وتابع: “بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي، نريد أن نكرر نفس الشيء في كأس العالم للأندية، بالنسبة لريال مدريد من المهم دائماً الفوز بالألقاب”.

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وكان مودريتش قد اختير أفضل لاعب في نسخة 2017 بأبو ظبي، ويطمح إلى تكرار الأمر نفسه في النسخة الحالية لينهي عام 2018 بأفضل طريقة، بعد نيله جوائز أفضل لاعب في العالم وأوروبا والكرة الذهبية، إضافة إلى تتويجه أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا.

واعتبر مودريتش: “المهم بالنسبة إليّ مساعدة الفريق وأنا لست مهتماً بشكل مفرط بالجانب الفردي من الأشياء، الشيء المهم هو كيف سنلعب كفريق، ونواجه هذا التحدي ونفوز باللقب”.

ويتعين على بطل أوروبا الحذر من كاشيما الذي أحرجه في نهائي 2016 ويملك تصميماً على الثأر في النسخة الحالية.

وكان الفريق المتألق، بطل الدوري الياباني الممتاز، قد تأهل للبطولة بعد فوزه على منافسه بيرسيبوليس الإيراني في نهائي دوري أبطال آسيا، ليكون هذا ظهوره الأول في منافسات كأس العالم للأندية منذ خسارته أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين عام 2016.

ودخل كاشيما، النادي الأنجح في اليابان، بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات 2018 في الجولة الثانية السبت 15 ديسمبر، حيث تجاوز عقبة شيفاز غوادلاخارا، حامل لقب اتحاد أميركا الشمالية والوسطى لكرة القدم على ملعب هزاع بن زايد في العين.

وقال جو أويوا مدرب كاشيما والذي كان متواجداً في نهائي 2016 بصفته مساعداً للمدرب ماساتادا إيشي: “الفرصة سانحة أمام كاشيما للثأر من الهزيمة السابقة أمام ريال مدريد، قدمنا مستوى مميز أشاد به العالم في تلك المباراة”.

وتابع أويوا بعد الفوز على غوادلاخار بطل كونكاكاف 3-2 في ربع النهائي: “هذه المرة ستكون مواجهتنا في نصف النهائي، وإذا أردنا التأهل للنهائي علينا أولاً تخطي فريق كبير بحجم ريال مدريد”.

وسيدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد، وكاشيما آنتلرز.

وسبق أن أدار سامبايو العديد من المباريات الدولية منذ يناير 2013، سواء في كأس ليبرتادوريس أو كأس سود أميركانا، وكذلك ببطولة كوبا أميركا لمنتخبات قارة أميركا الجنوبية عام 2016، ومباريات بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

بينما سيقوم الحكم الأرجنتيني ماورو فيليانو، بتولي مسؤولية حكم الفيديو المساعد (فار).