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ريال مدريد يتعاقد مع الشاب دياز لغاية 2025

ريال مدريد يتعاقد مع الشاب دياز لغاية 2025
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نشر 07 كانون الثاني/يناير 2019 - 18:03 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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دياز خلال تقديمه الرسمي
دياز خلال تقديمه الرسمي

أعلن ريال مدريد اتفاقه مع مانشستر سيتي على انتقال لاعب الوسط براهيم دياز إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2025 وخوض ما تبقى من مباريات الموسم الجاري مع الفريق.

وخضع الشاب الاثنين للفحوص الطبية الروتينية قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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يذكر أن دياز البالغ من العمر 19 عاماً من مواليد مدينة ملقة الإسبانية ويلعب وسط ميدان هجومي، وهو أول صفقة لريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولعب دياز مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول لمانشستر سيتي موسم (2016-2017) عندما كان لا يزال بعمر 17 عاماً، وفاز بثلاثة ألقاب مع النادي الإنجليزي.

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