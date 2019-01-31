ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم راشفورد

ماركوس راشفورد

يتمسك ريال مدريد بضم النجم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “ذا سن” البريطانية إلى قيام النادي الإسباني بتجهيز عرض ضخم يصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، من أجل الفوز بخدمات راشفورد.

وأضافت الصحيفة أن يونايتد يخوض مفاوضات حالياً مع راشفورد من أجل تجديد عقده، مع تقديم راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه لإقناع اللاعب بالتوقيع على العقد الجديد.

ساني: الاستبعاد من كأس العالم حفزني

وكيل بايل يتحدث عن شائعات رحيل موكله عن ريال مدريد

تعرف على المباريات التي سيغيب نيمار عنها

راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا

أومتيتي يقترب من العودة للملاعب

ولفتت إلى أن راشفورد، بإمكانه الحصول على 250 ألف جنيه في ريال مدريد، لكن يبدو أن رغبته الحالية هي البقاء رفقة الشياطين الحمر، لكن عدم اتضاح الصورة بشأن هوية مدرب يونايتد الموسم المقبل قد يغير الأمور.

وختمت بأن راشفورد، كان منفتحاً على الرحيل خلال حقبة المدرب جوزيه مورينيو، لكنه يفضل البقاء حالياً في ظل تألقه تحت قيادة المدير الفني المؤقت للفريق، أولي غونار سولشاير.