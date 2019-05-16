ريال مدريد يستهدف صلاح بعد إتمام صفقة هازارد

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

وسجل الدولي المصري 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي ليظفر بلقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

وقالت شبكة "كانال بلوس" الفرنسية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلب التعاقد مع صلاح بعد إتمام صفقة إيدين هازارد.

وأوضحت أن صفقة نجم تشيلسي حُسمت بصورة شبه مؤكدة على أن يتم الإعلان عنها بعد نهائي الدوري الأوروبي.

يذكر أن استقطاب صلاح سيكون في غاية الصعوبة نظراً لتألقه للموسم الثاني على التوالي وقيادته ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على مدار عامين.