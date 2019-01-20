قال تقرير صحفي أن ريال مدريد، يستهدف لاعباً جديداً من مانشستر سيتي بعدما ضم براهيم دياز من النادي الإنجليزي هذا الشهر.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الملكي يسعى للتعاقد مع بيرناردو سيلفا صانع ألعاب السيتيزنز.

ويعتقد ريال مدريد أن الدولي البرتغالي سيكون أكثر إبداعاً وتألقاً في خط هجومه، نظراً لتألقه اللافت مع سيتي هذا الموسم.

ويتبقى لسيلفا 3 مواسم ونصف في عقده مع بطل إنجلترا الذي سيكون مضطراً للدخول في مفاوضات لتجديد وتحسين عقد لاعبه خوفاً من إغراءات ريال مدريد.

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ويرى بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن صاحب الـ 24 عاماً، هو الوريث الشرعي لزميله ديفيد سيلفا صاحب الـ 33 عاماً.

يشار إلى أن بيرناردو سيلفا انضم إلى سيتي صيف عام 2017 مقابل 43.5 مليون جنيه استرليني قادماً من موناكو.

ويواصل ريال مدريد مساعيه الحثيثة لتحسين جودة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد تراجع مستوى أبرز نجومه هذا الموسم عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.