زاكيروني يحذر الإماراتيين

ألبرتو زاكيروني

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي التحضيرات لمباراة دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي ستجمعه بمنتخب قرغيزستان بعد غد، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في مباراة يتأهل الفائز فيها إلى الدور ربع النهائي.

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وشدد المدرب ألبرتو زاكيروني خلال لقاءاته مع اللاعبين على أهمية التركيز والابتعاد عن ارتكارب الأخطاء، مطالبًا اللاعبين باللعب بروح الفريق الواحد والاستمرار في القتال طوال زمن المباراة، وأكد الجهاز الفني ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على أداء المهمة بقيادة المنتخب إلى الدور ربع النهائي من البطولة.