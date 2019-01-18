فرانس فوتبول تكشف هوية أفضل لاعب مغاربي لعام 2018

أنيس بدري

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، ومهاجم نسور قرطاج أنيس بدري، أفضل لاعبٍ مغاربي عام 2018، متقدماً على حكيم زياش ورياض محرز.



وقال البدري في تصريحات للمجلة الفرنسية: "أنا سعيدٌ بحصدي هذه الجائزة، أشعر بالفخر لكون الأسماء المرشحة إلى جانبي على مستوى كبير، ومن ثم التفوق عليهم".

وأضاف البدري: "أشكر جميع الأشخاص الذين صوتوا لي، هذه الكرة الذهبية هي تتويجٌ لسنة رائعة. اللحظة الأكثر روعة عام 2018 كانت الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، إضافة لمشاركتي في بطولة كأس العالم في روسيا، كما لعبتُ في كأس العالم للأندية، كنت حاسماً في دوري الأبطال بتسجيلي 8 أهداف في 16 مباراة، وتحقيقي أهدافاً في نصف النهائي والمباراة الختامية".



وعن مستقبله قال البدري: "لا يزال لدي عام ونصف في عقدي مع الترجي، أتمنى المغادرة قبل نهاية شهر يناير، من الواضح أن اللعب في أوروبا يهمّني وكذلك الشرق الأوسط، أنا على هذين المسارين، في الوقت الحالي كلُّ شيءٍ ممكن، نحتاج فقط لعرضٍ يناسب نادي الترجي".



ولدى سؤاله عن إمكانية اللعب في الخليج: "نعم هذا أمرٌ وارد، في عمري من الصعب إيجاد تحدٍ كبير في أوروبا، هناك أمر يجب عدم إخفائه، توجد جاذبية حقيقية للّاعبين في عمري، ظروف المعيشة والتفاصيل المالية مهمة للغاية، لو أنني أصغر سنّاً لكانت التطلعات مختلفة".



ترتيب اللاعبين المغاربة لعام 2018

1- أنيس بدري (الترجي تونس/ تونس): 47%

2- حكيم زياش (أياكس أمستردام/ المغرب): 15%

3- رياض محرز (مانشستر سيتي/ الجزائر) 12%

4- وهبي خزري (رين/ سانت إتيان/ تونس): 10%

5- بغداد بونجاح (السد/ الجزائر): 6%

6- يوسف عطال (كورتريك/ نيس/ الجزائر): 4%

7- أشرف حكيمي (ريال مدريد/ بوروسيا دورتموند/ المغرب): 3%

8- المهدي بنعطية (يوفنتوس/ المغرب): 2%

9. نعيم سليتي (ديجون/ تونس): 1%



سجل الفائزين

2013: إسلام سليماني (الجزائر)

2014: ياسين إبراهيمي (الجزائر)

2015: رياض محرز (الجزائر)

2016: رياض محرز (الجزائر)

2017: المهدي بنعطية (المغرب)

2018: أنيس البدري (تونس).