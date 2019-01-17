برشلونة ينفي استبعاده من كأس ملك إسبانيا

فريق برشلونة

نفى برشلونة التقارير الصادرة من صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، باستبعاده من كأس ملك إسبانيا، بسبب مشاركة لاعب موقوف.

وأكد النادي الكتالوني أن لاعبه تشومي موقوف في مسابقة الدوري المحلي وليس في مسابقة الكأس، ويحق له المشاركة في كأس الملك.

ونشرت موندو ديبورتيفو أن البارسا مهدد بالاستبعاد من كأس ملك إسبانيا 2018-2019، قبل مواجهة الإياب أمام ليفانتي.

سكولز: مورينيو خطط حتى تتم إقالته من مانشستر يونايتد

برشلونة مهدد بالاستبعاد من كأس الملك بسبب لاعب

ريال مدريد يحسم مستقبل سولاري

هندرسون: محمد صلاح مثل لويس سواريز

خلاف بين برشلونة وفالفيردي حول موراتا

وكشفت الصحيفة أن برشلونة أشرك لاعبه خوان براندريز (تشومي) في لقاء الذهاب، رغم إيقافه مع فريق برشلونة بي، الأمر الذي يعيد للأذهان استبعاد ريال مدريد من الدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا أمام قادش بخطأ إداري بعد مشاركة دينيس تشيريشيف.

إلا أن المادة 56.3 في لوائح المسابقات الإسبانية، تشير إلى أن اللاعب الموقوف من المشاركة لن يكون قادراً على المشاركة مع الفريق أو النادي الذي يلعب له حتى نهاية مدة إيقافه.