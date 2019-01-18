بيانيتش يسخر من ميلان بعد فوز يوفنتوس بالسوبر الإيطالي

ميراليم بيانيتش

حقق يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالية كما كان متوقعاً، بعد فوزه 1-0 على ميلان بهدف كريستيانو رونالدو، لتستمر هيمنة "السيدة العجوز" على الألقاب المحلية، لذا انتهز أحد نجوم اليوفي الفرصة للاستهزاء بالمنافسين وبالأخصّ ميلان.



ونشر البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس الذي صنع هدف الفوز لرونالدو، صورة له خلال حمله الكأس وأرفقها بعبارة استفزت جمهور ميلان، وحتى أنصار بقية الفرق الإيطالية.



وقال بيانيتش بعدما حقق يوفنتوس اللقب الثامن في السوبر، ليفض الشراكة مع ميلان: "بهذا اللقب لم تعد هناك أي شكوك بشأن الفريق الأفضل في إيطاليا. سواء كان بطل إيطاليا، أو الفائز بكأس إيطاليا".

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وسخر بيانيتش بذلك من مشاركة ميلان في مباراة السوبر، رغم أنه لم يفز بلقب محلي إذ خسر نهائي كأس إيطاليا 4-0، أمام يوفنتوس العام الماضي، وخاض المباراة في جدة بصفته وصيف بطل الكأس.



وانتقد أنصار ميلان الأداء التحكيمي خلال خسارة السوبر، وانفعل المدرب جينارو غاتوزو، والمهاجم غونزالو إيغوايين، على الحكم بعد صفارة النهاية، إذ بدا أن المباراة متكافئة، قبل طرد فرانك كيسي، في آخر ربع ساعة، كما طالب الروسونيري بركلة جزاء.