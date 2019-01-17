أهداف مباراة برشلونة وليفانتي 3-0 كأس ملك إسبانيا

ميسي يقود برشلونة للفوز

نجح برشلونة في قلب تأخره ذهاباً بهدف لاثنين إلى فوز إياباً بثلاثيةٍ نظيفة على ملعبه كامب ناو أمام ضيفه ليفانتي في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وبمجموع المواجهتين 4-2.

جاءت أهداف مباراة العودة عن طريق عثمان ديمبيلي (هدفان في الدقيقتين 30 و 31)، وليونيل ميسي (54).

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وظهرت بعض التقارير التي نوهت لاحتمالية استبعاد برشلونة من المسابقة بسبب إشراك لاعبه تشومي الموقوف، لكن النادي الكتالوني نفى صحة الأمر.

بدوره، أكد رئيس ليفانتي أنه سيشكو البارسا من أجل الدفاع عن حقوق فريقه في المسابقة.