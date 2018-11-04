زياش يرفض عرضاً من روما

حكيم زياش

يعيش النجم المغربي حكيم زياش حالة من التألق مع أياكس أمستردام هذا الموسم، مما جذب أنظار الأندية الكبرى في أوروبا، ومنها روما الذي يطمح للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فقد كشف موقع "كالتشوميركاتو" الإيطالي أن نادي العاصمة يسعى وراء صاحب الـ 25 عاماً، الذي سجل 6 أهداف وصنع 3 أخرى في 11 مباراة مع أياكس هذا الموسم، على أمل ضمه في انتقالات يناير، لكن الدولي المغربي يقاوم الإغراءات، إذ قال في تصريحات على هامش فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الهولندي: "أنا مستمر في أياكس ولن أنتقل إلى أي فريق في يناير".

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وكان روما قريباً من ضم زياش بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم مع المغرب في روسيا، لكن الصفقة لم تتم، وأراد نادي العاصمة الإيطالية تأجيل التعاقد للشتاء، لكن زياش يبدو حريصاً على إنهاء الموسم في أمستردام ثم التفكير في العروض لاحقاً الصيف القادم.

وتبدو خطوة روما مغرية لزياش، على أمل تكرار قصة النجم محمد صلاح، الذي تألق بقميص "الذئاب"، قبل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة مع ليفربول جعلته في مصاف أفضل اللاعبين على مستوى العالم.