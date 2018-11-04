صلاح خارج حسابات مصر أمام الإمارات

محمد صلاح

يفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أغيري إراحة محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة الودية أمام نظيره الإماراتي.

ويلتقي المنتخبان ودياً في 20 من الشهر الجاري على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال موقع "مصراوي" أن هناك توجهاً لإراحة صلاح عن المباراة المقرر إقامتها في الإمارات بعد 4 أيام من مواجهة منتخب تونس في مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويخوض الفريق المصري معسكره خلال الفترة من 12 حتى 20 نوفمبر، استعداداً لمواجهة تونس في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لـ"كان 2019" في الكاميرون.

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وسيقود صلاح ليفربول أمام ريد ستار في صربيا ضمن دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، ثم يلاقي فولهام في الدوري الإنجليزي الأحد، قبل السفر إلى مصر للانتظام في المعسكر.

وكشف أغيري في وقت سابق عن قائمة المحترفين التي شهدت تواجد صلاح وغياب أحمد حسن كوكا للإصابة.

يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية على التوالي بعد أربع جولات من التصفيات، بعد الخسارة من منتخب تونس وفوزه على منتخبي النيجر وإيسواتيني (مرتين).