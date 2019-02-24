زياش يسجل ثنائية في الدوري الهولندي

حكيم زياش

خطف النجم المغربي حكيم زياش، الأضواء بشكلٍ لافت مجدداً، خلال مباراة فريقه أياكس أمستردام أمام نظيره دين هاغ ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الهولندي.

وسجل الدولي المغربي هدفين في المباراة التي انتهت بفوز أياكس بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري المحلي إلى 14 خلال 19 مباراة خاضها، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

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وسجل زياش هدفيه في الدقيقتين 74 و83، ليساهم في حصد أياكس ثلاث نقاط غالية، رفعت رصيده إلى 56 نقطة، وأبقته في صراع المنافسة على اللقب مع آيندهوفن، متصدر الترتيب حالياً برصيد 58 نقطة.

ويعتبر هذا الموسم الأفضل للنجم المغربي من دون منازع، مما يرجح مغادرته الدوري الهولندي مع نهاية الموسم الحالي، في ظل المستوى الذي يقدمه.