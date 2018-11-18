أهداف مباراة إنجلترا وكرواتيا 2-1 دوري الأمم الأوروبية

كاين يقود إنجلترا للفوز

حسم المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على ضيفه المنتخب الكرواتي بثنائية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي في إطار مباريات القسم الأول.

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق أندريه كراماريتش في الدقيقة 57 بعد أن تلاعب بالمدافع جون ستونز.

واضطر الإنجليز إلى الانتظار حتى الدقيقة 78 حين أدرك جيسي لينغارد التعادل، وفي الدقيقة 85 نجح قائد الأسود الثلاثة هاري كاين في إحراز هدف العبور لنصف النهائي.

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بهذه النتيجة، هبط المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم إلى الدرجة الثانية بعد تذيله المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الإسباني صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن المنتخب الإنجليزي المتصدر الذي أصبح ثاني منتخب يضمن رسمياً التأهل لنصف نهائي البطولة في نسختها الأولى بعد منتخب البرتغال.

يذكر أن المنتخب الكرواتي كان قد حرم غريمه الإنجليزي من التأهل لنهائي المونديال الصيف الماضي للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 1966 بعد أن فاز عليه بثنائية لهدف في يوليو الماضي، قبل أن يخسر المنتخب الكرواتي المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا بطل كأس العالم روسيا 2018.