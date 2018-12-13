المنتخب السوري جاهز لكأس آسيا

منتخب سوريا

أبدى محمد فادي الدباس رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم سعادته بالمشاركة في مؤتمرات الاتحاد الدولي لكرة القدم موجهاً شكره للاتحادين الدولي والقطري على التنظيم والاستضافة، جاء ذلك على هامش قمة فيفا التنفيذية التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 11 وحتى 13 الجاري.

وأكد الدباس على أهمية انعقاد القمة، ومدى أهميتها الكبيرة بالنسبة للاتحاد السوري لكونها بمثابة الفرصة الرائعة لطرح وشرح المشاكل التي عانت منها الكرة السورية على مدار سنوات ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير الكرة السورية بعد سنوات الحرب وانتهاء الأزمة في سوريا.

موجهاً شكره مرة أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم لإتاحته الفرصة لحضور مثل هذا المؤتمر، خصوصاً بعد تفهمهم للأمور والظروف التي سهدتها بسوريا، موضحاً أن مسؤولي فيفا وعدوا بزيارة سوريا خلال فصل الربيع القادم.

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وعن رؤيته لاستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 قال: "حسب ما شاهدناه من خلال العرض الذي في ورشة العمل، فهناك استعدادات هائلة وسيكون التنظيم رائعاً ونتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يكون 2022 كأس عالم مميز".

وبالنسبة لرأيه في انتخابات الاتحاد الآسيوي في أبريل المقبل، فأكد على قوة المنافسة طبعا ولكنه توقع أن يكون الحظ الأوفر للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الرئيس الحالي ونتمنى التوفيق للجميع.

كما تحدث الدباس عن استعدادات منتخب بلاده لكأس آسيا فقال: "بالطبع جاءت الاستعدادات جيدة ونتمنى أن يحالفنا الحظ والتوفيق، حيث خضنا 11 مباراة ودية من بينها 8 دولية و3 مباريات أخرى خلال معسكر النمسا، والآن لدينا مباراة أخيرة استعداداً للنهائيات وستكون مع منتخب الهند بالإمارات، ونحن كاتحاد كرة قدم أدينا ما علينا، أتمنى التوفيق للاعبين والكادر الفني والإداري".