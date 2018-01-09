فالدانو ينتقد زيدان

زيدان يرضخ لضغوط شديدة خلال الأسابيع الماضية

أكد خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، أن المدرب زين الدين زيدان يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية هبوط مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن عليه تصحيح الأخطاء كما فعل قبل عامين.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل (2-2) أمام مستضيفه سيلتا فيغو، ليزيد الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 16 نقطة على سلم ترتيب الدوري الإسباني، علماً بأن للملكي صاحب المركز الرابع مباراة مؤجلة.

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وقال فالدانو لبرنامج "إل ترانزيستور"، الذي يُبث على إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "وصل ريال مدريد إلى مرحلة صعبة حيث أصابت الأزمة كل شيء فيه".

يذكر أن ريال مدريد على موعد مع تحدي صعب الشهر القادم حينما يلاقي غريمه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.