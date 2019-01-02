سولاري: ريال مدريد يستعد للقتال على جميع الجبهات

سانتياغو سولاري

تحدث سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، حول مواجهة فياريال وتحديات 2019 ومستوى الفريق.

ويواجه الملكي غريمه غداً الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 17 للدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب على جميع البطولات في 2019 ولدينا الإمكانيات لتحقيق النجاح في المنافسات كافة وسوف يحصل كل لاعب على فرصته.

"الجميع في الفريق سعداء بما في ذلك إيسكو وكايلور نافاس، ولا أود منافشة سوق الانتقالات حالياً لأنه لا يوجد أي شيء جديد بشأن هذ الأمر".

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وأكد مدرب الميرينغي أن إيسكو لاعب هام في الفريق ويقدم الإضافة المطلوبة ولا يوجد أي توجه للتخلي عنه.

وواصل: "أنا سعيد بالعمل الذي أقدمه ومن الجيد أننا استطعنا الفوز ببطولة كأس العالم للأندية نهاية العام الماضي ونتطلع للمزيد.

"مواجهة فياريال ستكون صعبة، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا ونخوض هذه المباراة بكامل طاقتنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يمتلك فياريال 15 نقطة.