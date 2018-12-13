سولاري ينهي مقابلة صحفية بسبب تكرار سؤاله عن استبعاد نافاس

سانتياغو سولاري

كرر سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد واقعة تركه لمقابلة صحفية في منتصفها بسبب تكرار سؤال أغضبه عن الحارس كايلور نافاس.

جاء هذا بعد مواجهة الملكي أمس أمام ضيفه سيسكا موسكو والتي خسرها بطل أوروبا بثلاثة أهداف نظيفة في ختام لقاءات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

انطلاق كأس العالم للأندية 2018 وسط جدل حول تغيير نظامه

الأطباء يمنعون فيرغسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

سانيه يتمسك بمانشستر سيتي

فينغر يتحدث عن وجهة زيدان التدريبية المقبلة

إدارة إنتر تحمل سباليتي مسؤولية الخروج المبكر من دوري الأبطال

وووجه الصحفي سؤالاً للمدير الفني الأرجنتيني عن نافاس، الذي لم يشارك في مواجهة أمس رغم إجراء العديد من التغييرات في عدة مراكز: "لماذا لم يشارك نافاس في يوم الفرص بدوري أبطال أوروبا؟"

فجاء الرد حاسماً من قبل المدير الفني الذي قال: "كل ما في الأمر أن هذا هو قراري، ألا أدفع به في المباراة".

وأصر المذيع على تكرار السؤال بصيغة أخرى، حيث قال: "هل حدث أي شيء معه؟" مما دفع سولاري لترك المكان المخصص لإجراء المقابلات بعد المباريات دون الإجابة.