سيدورف: يشرفني أن أدرب ريال مدريد يوماً ما

كلارينس سيدورف

أعرب الأسطورة كلارينس سيدورف لاعب وسط ميلان وريال مدريد المعتزل والمدير الفني السابق للروسونيري عن أمله في تدريب الملكي يوماً ما.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها "آس" الإسبانية، وأكد الهولندي خلالها أن تدريب ريال مدريد يعد شرفاً بالنسبة له لو تحقق.

وقال سيدورف: "كشخص تواجد في النادي لأربعة أعوام، سأود بكل تأكيد أن أدربه، لكني لا أحب أن أتحدث عن الأمر بشكلٍ علني في الوقت الحالي، الإدارة تمر بفترة صعبة وتحتاج إلى الهدوء.

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"لا أحب الحديث عن الأمر حالياً لأنه قد يسبب إحراجاً للإدارة وكثيراً من الجدل، في الوقت الذي اتمتع فيه بعلاقات طيبة معهم".

وعن كريستيانو رونالدو، قال سيدورف: "أحب أيضاً كمشجع لريال مدريد أن يبقى رونالدو الموسم القادم، فهو لاعب حاسم بكل تأكيد".

يذكر أن مشوار سيدورف التدريبي متواضع حتى الآن، حيث كان قد درب ميلان بضعة أشهر قبل أن تتم إقالته بسبب تردي الأداء والنتائج.