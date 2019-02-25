كارفاخال يسخر من أتلتيكو مدريد

داني كارفاخال

سخر داني كارفاخال ظهير ريال مدريد من الغريم أتلتيكو مدريد عقب مباراة فريقه أمس أمام ليفانتي ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تغريدة كتبها نجم الدفاع الذي شارك أساسياً في مباراة ريال أمس، رداً على تغريدة أخرى نشرها الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد في موقع "تويتر" للسخرية من ركلة جزاء حصل عليها الفريق الملكي في المباراة.

وكتب أتلتيكو مدريد: "ليلة توزيع جوائز الأوسكار بدأت مبكراً وبشكل كبير، هل لديكم ما ترشحونه رياضياً للحصول على الأوسكار؟"

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وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف على ليفانتي عقب حصول الملكي على ركلتي جزاء أثارت ثانيهما الكثير من الجدل بعدما سقط كاسيميرو دون احتكاك وعاد فيها الحكم للإعادة التلفزيونية ورغم ذلك احتسبها.

ورد كارفاخال فوراً على تغريدة أتلتيكو مدريد مشيراً إلى نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث كتب: "أرشح لكم أفلام العاشرة والحادية عشر، إنها متوفرة لدي على أشرطة DVD".

يذكر أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة وبرشلونة المتصدر بـ 57 نقطة.