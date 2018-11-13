شرط وحيد يضمن بقاء مورينيو في مانشستر يونايتد الموسم القادم

جوزيه مورينيو

يعيش مانشستر يونايتد حالة من عدم الاستقرار بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو، بدليل احتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن خسارة يونايتد مباراة ديربي مانشستر أمام سيتي أعادت الانتقادات إلى مورينيو، بعدما هدأت نسبياً بعد الفوز غير المتوقع على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح لاعب العام في حفل جوائز نورثويست

وكيله: الانتقادات التي وجهت لديمبيلي مضحكة

محرز يبدأ التأقلم مع أسلوب غوارديولا

بوغبا ومارسيال خارج قائمة فرنسا

أتلتيكو مدريد بلا مدافعين قبل مواجهة برشلونة

وأضافت أن إدارة يونايتد ستقيل مورينيو في حال فشله في قيادة الفريق لاحتلال أحد مراكز المقدمة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتوجه إدارة الشياطين الحمر أنظارها صوب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، إلا ان التعاقد معه لن يكون سهلاً، بعدما أبدى رئيس النادي اللندني دانييل ليفي تمسكه به.